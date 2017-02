Operazione di sei ore al volto per bambina di tre anni.

È terminato alle due di questa notte l’intervento sulla bimba di tre anni aggredita ieri pomeriggio insieme alla sorellina da due pitbull, in una villetta di Olgiate Olona (Varese). A causa dei numerosi punti di sutura al volto, è stata intubata e trasferita nel reparto di rianimazione neurochirurgia.

I medici del San Gerardo di Monza, come reso noto dall’ospedale, hanno lavorato sei ore per ricucire il volto della piccola e stabilizzare le fratture alle ossa del naso e della faccia. A quanto si apprende i morsi degli animali, che l’hanno raggiunta in varie parti del corpo, non hanno intaccato vasi sanguigni importanti e organi vitali. Le due bambine sono nate una nel 2011 (ed è ricoverata a Legnano) e l’altra nel 2014.

Fonte Ansa

Monza, 18 febbraio 2017