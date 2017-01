In data 20 gennaio u.s., in questo capoluogo, la Polizia di Stato ha arrestato ANNENSE Ettore, agrigentino, classe 1966 in quanto ritenuto responsabile di una rapina consumata in pregiudizio di un’anziana donna. I fatti risalgono al marzo dello scorso anno allorquando gli agenti della “Squadra Volante” di questa Questura intervenivano in Via Imera ove, all’interno di uno stabile, un’anziana donna era stata rapinata della propria borsa da un ignoto autore.

Nella circostanza, l’uomo dopo essersi introdotto all’interno dell’edificio utilizzando l’escamotage di chiedere all’anziana donna informazioni sull’ubicazione di alcuni uffici, una volta all’interno dello stabile, la aggrediva alle spalle, colpendola con un pugno e facendola rovinare a terra. Quindi, appropriatosi della borsa della vittima contenente circa € 150,00 in contanti, un telefono cellulare e documenti personali, si allontanava, facendo perdere le proprie tracce.