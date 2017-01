E’ stato celebrato il centenario dell’uccisione del Carabiniere Reale a piedi Giuseppe Da Campo, morto l’8 gennaio 1917 nell’adempimento del dovere in Villafranca Sicula (Agrigento) a seguito di lungo e violento conflitto a fuoco con pericoloso bandito del posto, nascosto in una casa rurale per sfuggire ai numerosi mandati di cattura a suo carico. E’ stata celebrata una Santa Messa presso la Chiesa Madre di Ribera, officiata dall’arciprete di Ribera (Don Giuseppe Maniscalco) e dal Cappellano Militare dell’Arma dei Carabinieri (Don Salvatore Falzone).

Alla commemorazione è intervenuto il Comandante della Legione Carabinieri ”Sicilia”, Generale di brigata Riccardo Galletta, unitamente alle massime autorità provinciali, civili e militari, tra cui il Prefetto, il Questore, il Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, il Comandante della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle, il Presidente Emerito del Tribunale di Agrigento, il Sindaco di Ribera ed altre autorità locali. Inoltre, erano presenti folte rappresentanze dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo appartenenti alle Sezioni di Ribera ed Agrigento, nonché delle ”Benemerite”.

Roma, 15 gennaio 2017