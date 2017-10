“Salviamo Elisa” è l’accorato appello lanciato da mesi da un papà sul web e sui social per salvare la figlioletta di 3 anni affetta da una rarissima forma di leucemia. La bambina è affetta da leucemia mielomonocitica infantile, una rara forma di tumore che parte dalle cellule mieloidi e che colpisce di solito bambini piccoli, sotto i quattro anni.

Elisa, infatti, ha 3 anni ed è stata colpita dalla malattia circa un anno fa. In un primo momento i medici non sono riusciti ad individuare la malattia che aveva aggredito la bambina. Solo dopo una serie di esami specifici è arrivata la terribile diagnosi. La bambina è stata quindi trasferita all’ospedale Bambino Gesù di Roma, dove viene sottoposta a cicli di chemioterapia.

L’unica speranza di sopravvivenza per Elisa è il trapianto di midollo osseo. I genitori, però, sono compatibili solo al 50%.

L’Ospedale Bambino Gesù di Roma, come abbiamo visto, ha sviluppato una tecnica innovativa per consentire la donazione di midollo osseo da genitori ai figli colpiti da leucemia. Si tratta, però, di una tecnica ancora sperimentale e complessa. Pertanto prima di procedervi è stata lanciata sul web una campagna per la ricerca di un donatore di midollo osseo compatibile al 100%.

Il padre della bambina, Fabio Pardini, di Pordenone, ha anche aperto un sito web e diversi profili social, tra cui una pagina Facebook e un account Twitter, tutti con il titolo “Salviamo Elisa“.