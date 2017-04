Quanti soldi ti hanno dato per venire a San Severo? La risposta del cantante, però, non basta a sedare la curiosità di un cittadino… Il video su Blogo.it

Il 25 aprile scorso, Al Bano era stato invitato a San Severo per partecipare a un evento in occasione della Festa della Liberazione. Il cantante, mentre camminava per le vie della città, si è trovato a discutere con un abitante del luogo che, senza troppi giri di parole, gli ha chiesto: “Quanti soldi ti hanno dato per venire qui a San Severo?”.

Dapprima il cantante ha cercato di rispondere in maniera leggera e ironica: “Secondo te quanti me ne hanno dati?”. L’anziano signore ha poi insistito quando Al Bano ha sottolineato di non aver preso un centesimo per la sua presenza nella città. “Non ci credo” ha ribattuto. “Abbi fede, Te lo giuro sui miei figli, che potessi morire in questo istante, se io prendo un euro da questa mia venuta qua, è un atto d’amicizia”. Convinto? Direi proprio di no, visto la risposta ottenuta:

“A me pare proprio ‘na st*unzata questo che state dicendo”

A quel punto, Al Bano ha insistito:” Ti ho detto una verità sacrosanta!”. “E tienitela per te la verità, io non ci credo”. “Tu me l’hai chiesta!” ha sottolineato Al Bano, al termine del video che potete vedere in apertura post, cliccando sull’immagine.

GUARDA IL VIDEO

Fonte: sondsblog