Bellano – Capita così, all’improvviso, mentre si parcheggia l’auto per correre al lavoro, di ritrovarsi eroi per caso. La storia è quella di Alessandro Cariboni, 34 anni, che ieri, nel primo pomeriggio, si è gettato nel lago per salvare una donna che stava annegando dopo essere caduta dal pontile di fronte al ristorante Cavallo bianco di Bellano. «Ho parcheggiato l’automobile per correre al lavoro – spiega il bellanese, figlio dell’ex sindaco del paese Sandro Cariboni – quando ho sentito che mi chiamavano da una finestra e mi dicevano di guardare in acqua per capire cosa fosse quella cosa che galleggiava se un sacco o che altro.

Malgrado fossi di fretta mi sono affacciato e ho capito che era una persona per cui ho urlato di chiamare il 118 e poi sono corso verso i pontile». La donna era a faccia in giù in acqua, quasi priva di sensi, non muoveva più le gambe mentre le braccia sembrano muoversi un pochino. «Mi sono spogliato per gettarmi in acqua, non per non bagnarmi ma perché volevo essere più libero possibile nei movimenti, sapevo che non era una cosa semplice, al di là dell’acqua fredda. Mi sono tuffato.

Sono un buon nuotatore, ma ero preoccupato perché recuperare una persona priva di sensi dall’acqua mi sembrava davvero difficile. L’ho raggiunta in pochissimo e l’ho girata per poi tirarla verso il pontile. Riuscivo a tenerle la testa fuori ma era pesantissima. Dopo un attimo è arrivato un signore tedesco, credo un turista, che stando sul pontile l’ha presa e così siamo riusciti a tirarla fuori dal lago e stenderla sulla piattaforma». Difficile ipotizzare cosa sia accaduto ma è possibile che la donna sia scivolata sul pontile bagnato. Le prime indagini tendono a escludere un tentativo di suicidio.