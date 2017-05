Il Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda ha disposto con decreto l’ammissione di Alitalia all’amministrazione straordinaria in base al decreto legge Marzano. Con il decreto di ammissione di Alitalia all’amministrazione straordinaria è stato nominato un collegio commissariale composto da Luigi Gubitosi, Enrico Laghi e Stefano Paleari.

“Il governo è intervenuto non solo su esplicita richiesta da parte dell’assemblea soci ma da parte nostra è un atto di responsabilità di chi deve assicurare alcuni servizi fondamentali”. Così il premier Paolo Gentiloni al termine del consiglio dei ministri. “Deve essere chiaro – ha detto ancora Gentiloni – che gli obiettivi che ispirano in questa decisione di assicurare un ponte di continuità attraverso un prestito oneroso sono quelli di rispondere alle esigenze di continuità e mantenimento di un patrimonio, ma certamente non quelli di immaginare una possibilità di rinazionalizzazione” di Alitalia. Il premier ha sottolineato che la “rinazionalizzazione di Alitalia è stata “esclusa fin dal primo momento e la escludiamo oggi”.

Il prestito ponte per Alitalia sarà di 600 milioni di euro per sei mesi, ha detto il ministro dello Sviluppo Carlo Calenda. “Questi 600 milioni” di prestito ponte da parte dello Stato “sono il massimo che oggi sia possibile prevedere e fare”, ha spiegato Calenda al termine del cdm dicendo che il mandato ai commissari è “molto chiaro: nel giro breve tempo dovranno aprire a potenziali acquirenti, cercando da un lato di avere servizi, rotte e personale in un regime il più possibile di garanzia e dall’altro di far spendere meno possibile soldi pubblici”.

“La nostra azione è mirata a lavorare su un piano industriale per permettere ad Alitalia di trovare soci capaci di investire e sanare debolezze storiche che non dipendono dalla presenza delle low cost ma strategie sbagliate sul mercato che è continuato a crescere – ha detto il ministro Graziano Delrio al termine cdm -. Siamo convinti che il mercato potrà trovare investitori interessati e lo Stato farà la sua parte”.