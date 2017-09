In base a quanto si apprende nel campo nomadi di Castel Romano, tra Roma e Pomezia, sarebbe in corso una vera e propria epidemia di scabbia con decine di bambini anche molto piccoli pieni di pustole rosse su tutto il corpo. A scoprire cosa stava accadendo sono stati gli agenti del Servizio Pubblico Emergenziale della Polizia Locale che si erano recati nel campo rom per il controllo dei moduli abitativi e per fare un censimento. I primi casi erano già stati denunciati a fine agosto dagli stessi Rom, ma ora la situazione sarebbe molto più grave e l’epidemia si sarebbe diffusa parecchio.

Marco Milani, coordinatore romano del sindacato Ugl-Polizia locale, ha parlato del rischio che la scabbia si diffonda anche fuori dal campo rom: “Un rischio concreto perché la scabbia è altamente infettiva e il campo è servito da sette o otto navette scuolabus che accompagnano i bimbi nelle scuole dei dintorni”. I rom spiegano che secondo loro la malattia si è diffusa a causa della mancanza d’acqua e per le scarse condizioni igieniche dell’area dove manca anche un presidio sanitario fisso.