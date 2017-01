Vi colpiremo dal cielo. E’ il nuovo annuncio dell’Isis. Ci sono dei “Lupi solitari” pronti e armati di micidiali kalashnikov che raggiungono il luogo dell’attacco su auto rubate o a bordo di un taxi come a Parigi, a Bruxelles o a Istanbul. Terroristi che usano camion come schiacciasassi per massacrare chi incontrano sulla loro strada. Accoltellatori itineranti e kamikaze con giubbotti esplosivi che insanguinano mercati o altri posti affollati. I miliziani integralisti finora hanno agito così, seguendo un modus operandi quasi identico. Ma la morte può arrivare anche dall’alto, nella forma di un velivolo senza pilota, i cosiddetti droni. Dalle forze di sicurezza americane vengono usati per colpire senza rischiare perdite umane i capi di al Qaeda e dell’Isis, ma questi ultimi potrebbero usarli per uccidere innocenti cittadini in Occidente, Italia inclusa.

L’Sos, riporta il tempo.it, per nulla peregrino, arriva da una nota dell’Antiterrorismo. Il periodo a rischio per il nostro Paese comprenderebbe i prossimi quattro giorni di chiusura delle festività natalizie. La «dead-line» (è proprio il caso di dirlo) è il 6 gennaio, giorno dell’Epifania. Attraverso fonti riservate e non meglio precisate, i nostri esperti dell’Antiterrorismo avrebbero saputo che nelle scorse settimane due uomini che trasportavano droni modificati per trasportare un peso maggiore di quello solito, e arrivare a un carico di circa tre chilogramnmi, sono stati fermati dall’esercito israeliano al confine con la Giordania. Interrogati, i due avrebbero confessato che i droni potevano essere utilizzati per portare a termine attentati terroristici, anche in Occidente perché dopo la modifica erano in grado di trasportare un peso sufficiente per un’esigenza del genere. Non solo. In alcuni negozi, anche nella Capitale e dintorni, ci sarebbero state richieste da parte di soggetti stranieri, non ancora identificati e individuati di effettuare le stesse modifiche. Un dettaglio che ha fatto rizzare le orecchie degli inquirenti. Ovviamente, le due persone che hanno fatto tale richiesta sono attivamente ricercate e, solo una volta fermate e interrogate, si potrà capire quanto concreta fosse la minaccia.