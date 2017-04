NON sono bastate quindici denunce né la violazione sistematica delle misure cautelari applicate dai giudici nei suoi confronti a tenerlo lontano in modo definitivo dalla sua famiglia. Luigi Garofalo, 46 anni, non avrebbe dovuto avvicinarsi a nessuno dei luoghi frequentati dal figlio 19enne dopo che l’8 marzo scorso ha tentato di sparargli e non ci è riuscito solo perché la pistola si è inceppata.

Ma quando mercoledì sera è uscito dal carcere per decisione del gip, che ha disposto per lui gli arresti domiciliari, ha impiegato appena 40 minuti prima di presentarsi in uno dei bar che la sua ex moglie e il figlio gestiscono in Barriera di Milano. Finito in manette per mano degli agenti della squadra mobile l’8 marzo dopo l’aggressione con la pistola, Garofalo è rimasto in cella due giorni. Poiché l’arma usata per assalire il figlio non è stata ritrovata, e lui ha sostenuto che era una semplice scacciacani, il 10 è stato scarcerato con un divieto di avvicinamento emesso dal gip Luca Del Colle, prescrizione che lui ha puntualmente violato alcuni giorni dopo e ha continuato a farlo fino a quando, il 28 marzo, gli agenti del commissariato Barriera di Milano lo hanno arrestato, per la seconda volta, per aver disatteso le prescrizioni del giudice, seguendo l’ex moglie e il figlio maggiore fino al commissariato di via Botticelli. Leggi anche: Una corona di rose per tutte le vittime del femminicidio

«Appena è tornato in libertà si è ripresentato da noi per minacciarci. Diceva che ce l’avrebbe fatta pagare, che ci avrebbe ammazzato. Parla sul serio » spiega Elena Farina, 45 anni, l’ex moglie, elencando una dopo l’altra tutte le occasioni in cui ha dovuto affrontare le sue minacce.