L’Uruguay è sotto choc per un crimine che ha tanti interrogativi ancora da chiarire e dai contorni raccapriccianti. Fernando Sierra, 32 anni, allenatore di una squadra di calcetto, ha rapito e ucciso Felipe Romero di 10. I due, che si erano conosciuti nel 2015, avevano stabilito un forte legame, al punto da considerarsi padre e figlio. L’allenatore andava a prendere spesso il bambino a scuola e diceva che presto lo avrebbe adottato.

Anche Felipe, figlio di un’agente della polizia e ragazza madre, era legatissimo all’uomo e la polizia in una perquisizione nella casa del presunto assassino ha trovato dei messaggi del bambino “Ti voglio bene, papà”, “Papà, non mi lasciare mai”, “Buona Festa del papà”. Dopo due giorno dalla sparizione dei due, le autorità hanno trovato i loro corpi senza vita, nelle montagne di Villa Serrana.

La polizia sostiene che l’uomo ha sedato il bambino prima di sparare e dopo averlo abbracciato si è tolto la vita, come spiega il giornale spagnolo La Vanguardia, che lo ha definito un assassinio dai contorni passionali. La stampa locale ha reso noto che il rapporto dei due andava molto al di là del campo da gioco. Erano andati persino in vacanza insieme in Brasile con il permesso scritto della mamma, che essendo agente della polizia, aveva preso informazioni sul giovane, quando si era accorta che invitava sempre più spesso il figlio alle partite e alle feste. Ma da queste indagini non era emerso niente di preoccupante, l’allenatore non aveva precedenti penali e dalla sua condotta non si sarebbe mai pensato a un epilogo del genere.