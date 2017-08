Allerta. Attacchi con coltelli in Finlandia e in Germania: tre morti

A Turku gli assalitori sarebbero stati 3 e urlavano Allah Akbar. Due persone uccise e 7 ferite L’altro accoltellamento a Wuppertal, ma potrebbe essere stata una lite, anche qui un uomo è deceduto

Altri attacchi terroristici. Uno in Finlandia e uno in Germania. In entrambi i casi gli assalitori erano armati di coltelli.

In Finlandia

Urlavano Allah Akbar e accoltellavano i passanti. Una scena che ha sconvolto la città di Turku, nel sud-ovest della Finlandia. L’attacco è avvenuto nella piazza del mercato, in centro città. Due persone sono state accoltellate a morte, altre 7 sono state ferite. Uno degli assalitori – secondo alcuni testimoni erano più di uno, forse tre – è stato arrestato dopo essere stato ferito ad una gamba dalla polizia. Tra i feriti ci sono un uomo e cinque donne.