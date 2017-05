ALLERTA METEO, ANCORA CALDO PER DUE GIORNI POI ARRIVERANNO I TEMPORALI

Breve fase anticiclonica sull’Italia. IlMeteo.it conferma il bel tempo prevalente sia per oggi che per domani, salvo qualche eccezione. Correnti un po’ più fresche settentrionali potranno portare, già oggi, più nubi e qualche rovescio sulla Calabria, occasionalmente sulla Sicilia sud-orientale, sulla Lucania e sui rilievi alpini e prealpini. Per domani, sono previste più nubi sulle Alpi centro-occidentali e sul Piemonte, con locali rovesci o anche qualche temporale. Bel tempo altrove. Un forte peggioramento, tuttavia, si prepara per il Nord. Antonio Sanò, direttore e fondatore de iLMeteo.it, mette in guardia le regioni settentrionali per l’arrivo di un forte attacco temporalesco venerdì. Un fronte perturbato proveniente dalla Francia raggiungerà le regioni nord-occidentali sin dal mattino con rovesci e temporali, spesso forti.

In giornata ed entro sera, il fronte si espanderà verso tutte le aree alpine, prealpine e medio-alte pianure, portando rovesci e temporali un po’ ovunque su questi settori, anche di forte intensità. Rischio di locali nubifragi e grandinate soprattutto tra Centro-Nord Piemonte, Centro-Nord Lombardia e Trentino. Rovesci e temporali più irregolari sulle basse pianure, anche assenti sulle coste della Romagna e del Triveneto.

Sanò comunica che locali piogge e temporali continueranno anche sabato al Nordest e su buona parte dell’Emilia-Romagna, migliorerà nel frattempo al Nord Ovest. Per sabato, inoltre, sono attese altre nubi e piogge su alta Toscana e verso le regioni adriatiche centrali. Bel tempo altrove. Le temperature saranno un po’ sopra la norma al Centro-Nord, nella norma al Sud, ma in calo al Nord da venerdì.

Leggo