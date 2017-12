Allerta Meteo, forte maltempo in tutt’Italia: i fenomeni più estremi nelle prossime ore, incubo alluvione al Centro/Nord

Si avvisa che la protezione civile della Regione Liguria ha prorogato lo stato di allerta meteo fino a domani, martedì 12 ottobre, alle ore 18.

Nello spezzino le scuole saranno chiuse anche Martedì mattina.

Al momento l’ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado è già stata firmata dal sindaco del Comune della Spezia, Pierluigi Peracchini,

L’allerta meteo sullo spezzino è di due livelli: allerta rosso (il massimo grado) per piogge per quanto riguarda i comuni inseriti nei bacini idrografici medi e grandi

ossia in sostanza quelli che ricadono nelle aree del fiume Vara e del fiume Magra.

Si tratta, in sostanza, dei Comuni della Val di Vara e della Val di Magra.

E’ allerta anche in Toscana In Toscana, dove raffiche attorno o di poco superiori ai 100 km/h si sono registrate sull’Appennino lucchese, costa grossetana e sul Monte Amiata;

raffiche 60-80 km/h sulle altre zone costiere, rilievi collinari e montuosi dell’interno, fino a 40 km/h sulle zone di pianura.

Confermata l’allerta rossa per rischio idrogeologico, declassato a giallo il livello di allerta per il vento.

Le previsioni per domani prevedono un miglioramento dello stato d’allerta, indicando solo livello arancione per rischio idrogeologico fino alle 6 del mattino e giallo per il resto della giornata.