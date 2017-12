Allerta meteo rossa, scuole chiuse in tutta la Versilia

Le nevicate previste ed annunciate per tutto il Nord Italia potrebbero nelle prossime ore tramutarsi in pioggia

Interessate dai fenomeni saranno soprattutto Piemonte, Friuli, Pianura Padana, e temporali pomeridiani in liguria, nel versante di levante.

Ma il maltempo e la pioggia interesseranno anche alcune regioni centrali, come la Toscana.

Scuole chiuse in tutta la Versilia domani per allerta meteo rossa.

Lo hanno deciso i sindaci di Seravezza, Stazzema, Massarosa, Pietrasanta, Viareggio e Camaiore.

L’allerta meteto codice rosso è stata emessa dalla protezione civile per rischio idrogeologico sul reticolo principale e per rischio idrogeologico idraulico su reticolo minore dalla mezzanotte di lunedì 11 dicembre fino alla mezzanotte

Poi sarà la volta dell’Umbria, l’Umbria in particolare, ma sia al Centro che al Sud sarà in prevalenza soleggiato o poco nuvoloso per tutta la giornata