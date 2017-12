Alluvione in Emilia Romagna, altri mille evacuati. I fiumi Parma, Enza e Secchia superano i massimi storici, oltre 2.100 sfollati in fuga dalle inondazioni

Alluvione nella Bassa: aperto quattro centri di prima accoglienza per duemila sfollati

Sarebbero enormi i danni in seguito agli episodi alluvionali nelle province di Parma e Reggio Emilia

Situazione critica anche nel modenese per la piena del fiume Secchia.

Per l’occasione sono stati allestiti quattro centri di prima accoglienza per i duemila sfollati nei comuni vicini di Novellara, Castelnovo Sotto e Poviglio.

“Ho sentito il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, a cui ho illustrato la situazione e ciò che sta avvenendo nei territori colpiti dalle esondazioni

– dice il presidente della Regione, Stefano Bonaccini –

Gli ho preannunciato che chiederemo lo stato di emergenza, richiesta che potrebbe essere presa in considerazione già nella prossima seduta del Consiglio dei ministri.

Anche per questo, oltre a garantire il massimo sforzo per stare accanto alle persone che hanno adesso bisogno, vogliamo arrivare in tempi rapidi a una stima certa dei danni, per avere chiaro il quadro degli interventi di ripristino necessari e delle risorse certe per i risarcimenti a persone e imprese.

E per il lavoro fatto e che stanno facendo voglio ringraziare sindaci, prefetti, forze dell’ordine, volontari e tutto il sistema della protezione civile“.

Piena ai massimi storici: raggiunti i 12,47m a Sorbolo. Oltre 400 interventi dei vigili del fuoco, carabinieri anti-sciacalli

Nuova allerta meteo

La Protezione civile ha emanato una nuova allerta meteo di 36 ore dalle 12 di oggi.

Allerta idraulica di livello arancione per pianura emiliana centrale (Parma, Reggio, Modena, Bologna) e gialla per pianura e bassa collina emiliana orientale (Piacenza, Parma);

e idrogeologica di livello giallo per bacini emiliani occidentali (Piacenza, Parma), centrali (Modena, Reggio, Parma) e orientali (Bologna, Ravenna).