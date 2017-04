Baby pilota di kart muore sul circuito “Alonso”, il pilota di F1: “Sono distrutto”

Il piccolo Gonzalo Basurto, un pilota di kart di soli dieci anni, è morto in pista mentre provava sul circuito intitolato a Fernando Alonso in vista della gara valida per il campionato delle Asturie. Lo ha reso noto la federazione spagnola di automobilismo.

Il bambino pilota si è scontrato con un altro veicolo, dal quale poi è stato colpito. Inutili i soccorsi. L’incidente, secondo quanto precisato dalla stessa federazione, si è verificato sabato e la prova è stata annullata. Da parte sua la Fondazione ‘Circuito y Museo Fernando Alonso’ ha assicurato che “per le prove di questa gara di kart durante la quale c’è stato lo scontro sul circuito erano state messe in atto tutte le misure di sicurezza necessarie”.

Il pilota di Formula1 Fernando Alonso ha commentato l’accaduto con un tweet: “Mi alzo e vivo uno dei giorni più tristi della mia vita. Un abbraccio enorme a tutta la famiglia di Gonzalo e al mondo del kart”.

