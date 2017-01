Su delega della Procura della Repubblica di Chieti, personale della DIGOS di Chieti ha eseguito due ordinanze di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal GIP del Tribunale di Chieti , nei confronti di due ultras di anni 21 e 23 apparteneti alla tifoseria del Chieti calcio denominata “89 MAI DOMI”.

I fatti contestati ai due giovani risalgono al 30 ottobre del 2016 allorquando un giocare del Pescara calcio a 5 under 21 è stato aggredito a Chieti Scalo da alcuni tifosi ultras del Chieti calcio che, a causa della nota rivalità calcistica tra Chieti e Pescara, con violenza lo obbligavano a svestire la tuta di rappresentanza con i simboli del Pescara calcio.

Le attività investigative messe in atto dalla DIGOS di Chieti, e gli ulteriori successivi complessi accertamentri, portavano prima a deferire all’A.G. competente tre ultras del Chieti nei cui confronti in data 25 novembre u.s. venivano eseguite relative ordinanze di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari e, successivamente, a seguito di ulteriori accertamenti a denunciare i 2 tifosi di cui sopra nei cui confronti in data 31 dicembre 2016 sono state eseguite l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.

Roma, 4 gennaio 2017