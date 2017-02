Davanti al disastro della giunta grillina a Roma, anche un fan della prima ora come Marco Travaglio sembra aver perso la pazienza. Il direttore del Fatto quotidiano non solo ha invitato la sindaca grillina a un bel viaggio collettivo nelle piscine di acqua benedetta a Lourdes, ma si è anche sfogato sull’ultima imbarazzante vicenda dell’assessore all’urbanistica, Paolo Berdini, che a un giornalista della Stampa ha dato sostanzialmente dell'”incapace” a Virginia Raggi.

I vertici grillini sono di nuovo alla ricerca di un assessore che prenda il posto di Berdini, per il momento congelato per assenza di un degno erede. Le scelte finora non sembrano esser state delle più felici, anche in fondo secondo Travaglio basterebbe poco: “ci accontenteremmo di una persona normale, dotata di ordinarie sinapsi che colleghino il cervello alla lingua. Ma non è affatto detto che se ne trovi una, almeno tra le poche ancora disposte a entrare in una giunta che cambia assessori con la frequenza con cui la Raggi cambia collant e Grillo calzini”.

Roma, 11 febbraio 2017

fonte liberoquotidiano