Con le gambe spezzate dentro un bidone: “prima di essere uccisa è stata drogata e stuprata”

Una bruttissima vicenda di cronaca ci arriva dagli stati uniti.

Una vicenda che forse in queste ore più di altre ci tocca, perchè simile alle tragiche storie di Pamela e Jessica, due ragazze italiane in difficoltà che sulla propria strada hanno incrociato il male.

Lei è Alyssa Mae Noceda, studentessa della Mariner High School, ha 18 anni ed è bellissima.

E’ stata drogata, abusata e uccisa.

Il mostro è già stato individuato, si tratterebbe di un 19enne di Lynnwood, nello Stato di Washington: Brian Roberto Varela

Secondo quanto riportato dai media, Varela l’avrebbe prima drogata e poi violentata.

Solo dopo si sarebbe reso conto che la ragazza era in overdose.

Una volta morta ne e ha nascosto il cadavere vantandosi con gli amici per l’accaduto.

La ragazza aveva da poco lasciato il suo fidanzato quando ha incontrato il 19enne a una festa, il giovane l’ha invitata a seguirla in casa dove le ha somministrato una serie di droghe mandandola in overdose.

L’assassino, secondo quanto riportato, avrebbe anche filmato la violenza confessando ai suoi amici di non essere nemmeno sicuro che quando ha abusato di lei Alyssa fosse ancora viva.

“Volevo portarla in ospedale ma ero troppo stanco e volevo dormir”», ha raccontato “La sto distruggendo per passare il tempo”.

Quando la mattina dopo si è reso conto che la ragazza era morta, come riporta anche la stampa locale, il 19enne le ha spezzato le gambe e l’ha infilata in un bidone di plastica, riservandosi in seguito di riempirlo di cipolle e seppellirlo.

Ad allertare la polizia sono stati proprio i compagni con cui si è vantato del suo operato. Il corpo una volta individuato è stato identificato nelle ore successive