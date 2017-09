Dopo l’attacco terroristico alla stazione Parsons Green della metro di Londra, il governo britannico ha deciso di alzare l’allerta terrorismo al massimo livello previsto, passando da “severo” a “critico”, quello che indica una situazione critica e presuppone la possibilità di un attacco imminente al Paese. Lo ha annunciato la premier britannica Theresa May al termine della riunione del comitato di crisi durante la quale sono state ascoltate le relazioni dei servizi di sicurezza e di intelligence sul reale pericolo di nuovi attentati. Contemporaneamente la May ha annunciato anche il dispiegamento di militari al fianco e in sostituzione della polizia nel pattugliamento di luoghi sensibili del Paese