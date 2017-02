Come promesso nei mesi scorsi, Amazon, il colosso delle vendite online, ha avviato per quest’anno un ambizioso piano di espansione nel nostro Paese che prevede la creazione di nuovi poli di distribuzione della merce e sopratutto l’assunzione di altro personale per i suoi magazzini. In tutto la multinazionale del commercio online con sede a Seattle punta a creare per il prossimo triennio 1200 posti di lavoro nel Belpaese sparsi tra i vari centri.

In attesa della messa in opera dei nuovi poli logistici di Rieti, nel Lazio, e Vercelli, in Piemonte, che non arriveranno prima del prossimo autunno, l’azienda però ha deciso di assumere altro personale per il maxi polo di distribuzione che ha attualmente in Italia, quello situato a Castel San Giovanni, in provincia di Piacenza, che conta mille dipendenti e 136milioni di prodotti gestiti.