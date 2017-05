E’ stata determinata la causa della morte del 54enne ambulante senegalese, Nian Maguette, avvenuta nei giorni scorsi nel corso di un intervento contro l’abusivismo della Polizia Locale di Roma Capitale, sul Lungotevere de’ Cenci. La tac svolta ieri aveva escluso la presenza di fratture, smentendo l’ipotesi che l’ambulante fosse stato investito da una moto della municipale, come avevano denunciato alcuni amici. Maguette si era accasciato al suolo a poca distanza dall’Isola Tiberina mentre si allontanava dal luogo del blitz della poliziamunicipale. All’atto istruttorio ha assistito Raffaele La Russa, consulente della famiglia delle vittima nominato dall’avvocato Alessandra Cacchiarelli. La conferma arriva dall’autopsia.

La verifica clinica è stata effettuata nell’istituto di medicina legale della Sapienza.

Dopo il sit-in di ieri oero un corteo, animato dai militanti di ‘Roma non si vende’ e dai movimenti per il diritto alla casa, è tornato a chiedere “giustizia” per quanto avvenuto il 3 maggio nel centro storico della Capitale. Un’ipotesi da subito smentita dai vigili urbani intervenuti. Al corteo, partito dal quartiere multietnico di piazza Vittorio, hanno partecipato amici e parenti del senegalese morto. “Di Maggio e agli agenti del Corpo”.

