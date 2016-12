E’ stato chiesto l’ergastolo per il 27enne senegalese Cheik Diaw, accusato di aver ucciso l’americana Ashley Olsen, 35 anni, trovata strangolata il 9 gennaio scorso nella sua casa di via Santa Monaca, nel cuore dell’Oltrarno di Firenze. La richiesta arriva dal pm Giovanni Solinas.

Secondo la pubblica accusa, il senegalese, che ora dovrà rispondere del reato di omicidio volontario, avrebbe in tutti questi mesi sempre mentito sulle sue responsabilità inerenti a quanto accaduto nell’appartamento della donna americana. Avrebbe inoltre agito da solo: per l’accusa non ci sarebbero altri responsabili della morte della Olsen. Il ventisettenne avrebbe agito da solo, senza alcun complice.

A incastrare il senegalese i fotogrammi ripresi dalle telecamere di sicurezza, che hanno immortalato Diaw in zone ed orari ritenuti pienamente compatibili con la dinamica e l’ora ipotizzata dell’omicidio. Resterebbe quindi da chiarire solo il movente.

Riccardo Ghezzi

Firenza, 19/12/2016