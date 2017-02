La loro storia d’amore era finita da tempo, ma lui quelle fotografie a luci rosse non le aveva mai cancellate. Sono rimaste per mesi salvate nella memoria del suo telefonino, e dopo aver subìto l’ennesimo rifiuto ha deciso di usarle per vendicarsi. Quelle immagini della sua ex fidanzata completamente nuda sono state stampate e sono diventate dei grandi poster affissi ovunque, soprattutto all’entrata del posto di lavoro della donna. A cacciarsi nei guai è stato un 60enne mestrino, dipendente pubblico, mentre la vittima è una cubana 34enne che vive da moltissimi anni in Italia e lavora come istruttrice di ballo in numerosi locali del Veneziano e del Padovano. I due, quando stavano assieme, convivevano nel Miranese, poi la relazione sentimentale si è chiusa e lei si è trasferita in provincia di Padova, nel Camposampierese. Come capita sempre più spesso, però, l’ex compagno non si era affatto rassegnato ad averla persa.

Fonte Il Gazzettino

Milano, 4 febbraio 2017