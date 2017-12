“Anche per voi che ci odiate, noi ci saremo sempre”. Lo sfogo di un poliziotto

Lo scorso 7 Luglio, una pattuglia della polizia stradale venne investita durante il soccorrso un automobilista in panne.

Fortunatamente, in quell’occasione non ci furono vittime come invece accaduto oggi, Mercoledì 20 Dicembre

nell’incidente autostradale in cui ha perso la vita il poliziotto Giuseppe Beolchi, di 45 anni, in servizio presso la Polizia Stradale di Piacenza

In occasione dell’incidente del 7 Luglio scorso però, quello fortunatamente senza vittime, alcuni utenti facebook, “odiatori” delle forze dell’ordine, si scatenarono sui social con commenti a dir poco orrendi.



Uno dei quali, un operaio sotto le dipendenze di un’azienda di soccorso stradale.

Quei post, fecero allora indignare tutta l’italia giusta. In quell’occasione, un poliziotto si sfogò (riportato da “forzearmatenews) con un commento che vogliamo oggi, riproporre in questa triste giornata

“MA CHI CAZZO CE LO FA FARE….Abbiamo stipendi grazie ai quali le nostre famiglie sopravvivono, piuttosto che vivere;

abbiamo un regolamento che ci rende soggetti a continue sanzioni disciplinari, per molte delle quali il tribunale dell’Aja impallidirebbe,

se solo sapesse; siamo bersagli mobili per la criminalità organizzata e anche per quella disorganizzata;

molti di noi passano anni prima di potere tornare a lavorare nelle loro città di origine e vivere con le proprie famiglie, perdendosi gli anni più belli dei loro figli; durante le manifestazioni veniamo derisi, offesi, dileggiati e vilipesi;

siamo chiamati a risolvere tutti i tipi di problemi in pochi istanti e senza possibilità di sbagliare, altrimenti per noi si aprono lunghi processi e grandi umiliazioni;

siamo figli di uno Stato che non ci ama e spesso sembra a male pena tollerarci; siamo tacciati tutti di essere violenti, arroganti e presuntuosi,

perchè anche noi abbiamo al nostro interno una percentuale di idioti uguale a quella di tutte le altre categorie lavorative, e per i loro errori veniamo accusati tutti.

Ma chi cazzo ce lo fa fare, ci chiediamo ogni tanto..

Il senso del Dovere e dello Stato, quello che la maggior parte di chi ha gestito e gestisce l’Italia ignora.

Eppure, voi tutti, anche voi che ci odiate senza manco sapere perchè, potrete sempre contare su di noi.

Ci saremo anche per voi. Come oggi per soccorrere un auto in panne sulla A 24 verso Tivoli. I miei colleghi si sono fatti male, ma non sono in pericolo di vita.

Grazie a Dio e scusate la parolaccia! Condividete per fare sentire la vostra vicinanza alle forze dell’ordine!