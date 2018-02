Ancora nessuna notizia di Riccardo Elena

Dal 23 gennaio non si hanno più notizie di Riccardo Elena, residente nella zona del quartiere Umbertino, dove vive con la madre.

Apprensione alla Spezia per la scomparsa di Riccardo Elena.

Si tratta di un 49enne residente in centro città citato nel corso della puntata di “Chi l’ha visto” andata in onda ieri sera.

Nella notte di martedì 23 gennaio la madre si è alzata alle 2 del mattino, trovandolo in piedi:

poi è tornata a dormire e lui è rimasto in piedi. La mattina seguente non lo ha trovato in casa.

Da allora dell’uomo non si hanno più notizie.

In casa, secondo quando riferito dalla donna, sembra non mancare nulla, a parte i documenti e la tessera del bancoposta. Riccardo non ha il cellulare.

Ovviamente l’appello è rivolto a chiunque lo abbia visto o sappia qualcosa, affinchè si rivolga alle forze dell’ordine.

Riccardo Elena ha 49 anni, è alto 1,70m, ha gli occhi neri ed è calvo.