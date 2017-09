«Ha stuprato mia figlia: quel carabiniere è indegno dell’uniforme»

La mamma della ragazza: «All’inizio volevo vendetta, ha rovinato la vita di nostra figlia: questi traumi non si cancellano»

MODENA. La rabbia, la dignità, i sensi di colpa, la voglia di reagire, di aiutare la figlia a superare un trauma che nessuno mai, neppure le sedute dallo psicologo, potrà oscurare e che continuerà a riemergere all’improvviso, violento, crudo. Sono i sentimenti di una mamma, che ha perso la figlia: perché quella ragazza non esiste più dalla notte in cui sostiene di essere stata vittima di una violenza sessuale da parte di un carabiniere in un locale modenese. Sono passati cinque anni e il processo al militare si avvicina alla conclusione. Ieri per quasi sei ore si sono alternati davanti al collegio di giudici, presieduto da Domenico Truppa, affiancato da Tirone e Filippini, i testimoni di una vicenda avvenuta nel 2012.

Da una parte, come persona offesa, c’è una studentessa che sta faticosamente cercando di riprendersi la propria vita; dall’altra, come imputato, un carabiniere che operava nel modenese, accusato di averla violentata in un bagno al termine di una serata in compagnia. Nel mezzo ci sono genitori e amici preoccupati, choccati da tanta violenza e dalla consapevolezza che la giovane non tornerà più a sorridere come prima, ad avere una vita “normale”, magari con un fidanzato che le voglia bene.