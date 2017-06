“Durante la caduta Baldassarri ha subito un trauma cranico importante, all’arrivo dei soccorsi ha recuperato conoscenza e sembra che quello cranico sia l’unico che abbia subito». Così il dottor Michele Zasa, direttore della Clinica Mobile, ai microfoni di Sky Sport ha aggiornato sulle condizioni di Lorenzo Baldassarri caduto rovinosamente durante le qualifiche della Moto2 ad Assen. Il pilota ha “scodato” in uscita da una curva ed è stato disarcionato dalla sua moto, volando a un paio di metri d’altezza prima di ricadere violentemente sull’asfalto e compiere una serie di piroette.

“Ora è stato trasportato in ospedale per effettuare una Tac, dopodichè verrà tenuto in osservazione almeno fino a domattina. Gli è andata molto meglio rispetto a quello che ci aspettavamo – ha aggiunto Zasa – dopo aver guardato l’incidente in tv. A una prima valutazione non ci sembra abbia altri traumi significativi”.

GUARDA IL VIDEO

LiberoQuotidiano