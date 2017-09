Viterbo – Zainetto in spalla, casco allacciato, arriva con la sua bici e parcheggia in piazza Dante. Il tempo di entrare e alle 8 puntuale è già dietro al bancone col suo sorriso contagioso. Andrea Cenci non sgarra di un minuto: questo è il primo lavoro retribuito della sua vita. “Io mi diverto tantissimo. Era il mio sogno nel cassetto. Finalmente sono riuscito a realizzarlo”, dice. Questo 26enne pieno di grinta è nato con la sindrome di Down ma se ne è sempre fregato.

E dal 1° settembre, dopo porte sbattute in faccia e tirocini, c’è riuscito: ha ottenuto un contratto di lavoro con “Garanzia giovani”. Si è presentato al proprietario dell’Amaris Caffè, ha detto: “Voglio lavorare”. Federico Biscetti non ci ha pensato un attimo: “Perché no? Vieni domani a fare la prova”. Che è andata alla grande e così Andrea ha ottenuto l’assunzione.

La sua storia non dovrebbe, ma fa notizia: è il primo caso a Viterbo. Il titolare però non crede di aver fatto nulla di speciale: “Prima di Andrea ho provato altri due ragazzi ma non andavano. Lui non mi ha mai chiesto: “Cosa devo fare?”. Impara da solo, è capace. Anzi, è più abile di quelli abili”, racconta Federico. “Quando si è presentato – ricorda – ha detto che voleva lavorare e fare i cappuccini. Perché non avrei dovuto provare? In lui ho visto il potenziale, è un ragazzo carino ed educato. Sono io fortunato ad averlo trovato, non viceversa”.