Andrea Freccero, studente di 19 anni, di Albisola Superiore (Savona) è scomparso dalla sera del 30 dicembre a Barcellona.

Il giovane era partito per la Spagna con un viaggio organizzato da un’associazione studentesca. Arrivati a Lloret De Mar, una città sulla Costa Brava, il 30 dicembre, i ragazzi come da programma si sono spostati a Barcellona per una visita della città. Andrea è rimasto con il gruppo per un’apericena (fra le 18 e le 19) poi, dopo un giro fra le ramblas, la serata si doveva concludere nella discoteca Catwalk. Nel locale, però, Andrea Freccero non è stato fatto entrare per il suo abbigliamento.

Da quel momento in poi, nessuna traccia di lui. I familiari sono preoccupati, la madre e il fratello sono partiti per la Spagna. Denuncia di scomparsa è stata presentata anche alla polizia spagnola.