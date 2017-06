Android, una nuova app molto pericolosa rimossa dal Play Store di Google

Bisogna sempre tenere gli occhi aperti quando si scarica qualcosa su un dispositivo Android. Nelle scorse ore Google è stata costretta ad eliminare una nuova app dal suo Play Store in seguito ad una segnalazione di pericolo proveniente dalle analisi di Kaspersky Lab. Secondo gli esperti della compagnia, sul marketplace ufficiale del robottino verde nell’ultimo mese è circolata una piattaforma estremamente pericolosa in grado di infettare numerosi dispositivi attraverso un malware chiamato Dvmap.

L’app in questione era un semplice gioco, il suo nome era Colourblock, un puzzle che veniva presentato ai clienti come “piacevole, stimolante e coinvolgente”. Peccato che una volta installato sul device questo provvedeva ad installare un virus in grado di accedere ai root del dispositivo ed in grado di installare strumenti per collegarsi ai server di controllo.

Grazie alla segnalazione di Kaspersky Lab, l’app è stata prontamente rimossa dal Play Store, quando però circa 50mila utenti Android già avevano scaricato il contenuto. La domanda da porsi ora è come sia stato possibile questo ulteriore buco nell’acqua da parte di BigG.