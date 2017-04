Anello incastrato nel dito, i medici del San Giovanni chiamano Vigili del Fuoco

Roma – Se non fosse che questa volta c’era di mezzo la salute di una persona in carne ed ossa, la scena surreale sarebbe stata perfetta per il ciak di un film comico. Domenica sera, al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni si è presentata infatti una donna sui 35 anni di età con le mani talmente gonfie e doloranti da non riuscire a sopportare la morsa dell’anello che aveva al dito. Diventato per altro quasi cianotico. E quando ha provato a sfilarlo, non ci è riuscita in nessun modo.

La chiamata ai vigili del fuoco

Da qui la decisione di ricorrere all’aiuto dei medici. E di recarsi al Pronto soccorso più vicino, del San Giovanni. Ma quando i medici dell’ospedale la prendono in carico capiscono che se quell’anello non le viene sfilato dalla mano, poco possono fare. E così decidono di chiamare i vigili del fuoco. Che, armati di tenaglie e mini frullino, sono riusciti a rimuovere l’anello diventato troppo stretto. Solo dopo i medici hanno potuto intervenire per curare la donna.

