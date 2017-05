ANGELA, 22 ANNI, SCOMPARSA AD AFRAGOLA: L’APPELLO DEI GENITORI PER RITROVARLA

Chi l’ha visto ha diffuso la foto di Angela Giuliani detta Angela Varese, 22 anni (al momento della scomparsa), alta un metro e 70, occhi e capelli castani. Segni particolari: un tatuaggio del simbolo dell'”infinito” sul polso destro e uno di una civetta sulla caviglia destra.

La ragazza è scomparsa da Afragola, in provincia di Napoli: intorno alle 6:15 di giovedì 25 maggio, «i genitori hanno notato che la sua camera era socchiusa e che lei non c’era. Da quel momento hanno cominciato cercarla. Non ha con sé il cellulare, ma solo i documenti. Si è allontanata con pochi indumenti e la sua gattina zebrata di circa otto mesi», si legge nell’appello.

leggo