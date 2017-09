BARI – Un medico avrebbe falsificato le firme del consenso informato per una serie di interventi e analisi a cui fu sottoposta Angela Valeria Lepore, la 27enne di Toritto (Bari), agente di Polizia Penitenziaria, deceduta nel luglio 2014 dopo tre interventi chirurgici negli ospedali Maria Santissima Annunziata di Taranto e Policlinico di Bari. Una nuova inchiesta sulla morte della donna aperta dalla Procura di Taranto ipotizza, sulla base di una consulenza calligrafica disposta dalla magistratura ionica, che tre firme relative ad un intervento, una trasfusione e l’anestesia, sarebbero state messe non dalla paziente ma dal dottor Antonio Di Pinto, uno dei medici che hanno curato la 27enne nell’ospedale di Taranto e che ora rischia un processo per falso.

Il pm di Taranto Remo Epifani ha infatti chiesto il rinvio a giudizio e l’udienza preliminare è fissata al prossimo 19 dicembre.

Sul decesso di Valeria Lepore inizierà l’8 novembre un’altra udienza preliminare per omicidio colposo in cui sono imputati due medici tarantini, lo stesso Di Pinto e il collega urologo Mario De Siati. Inizialmente l’inchiesta sul decesso era stata aperta dalla Procura di Bari che aveva indagato 20 medici di tre diverse strutture sanitarie: il pronto soccorso di Manduria dove la ragazza si era recata per un malore all’addome, l’ospedale di Taranto e quello di Bari dove era stata poi ricoverata e sottoposta alle operazioni di rimozione di un calcolo renale, di craniectomia e di impianto di un polmone artificiale.

La posizione dei sette medici baresi è stata archiviata. Con riferimento alla posizione dei medici tarantini, invece, gli atti erano stati trasmessi alla Procura ionica che ha provveduto nei mesi scorsi alla richiesta di rinvio a giudizio per i due medici dell’ospedale di Taranto che avevano eseguito il primo intervento chirurgico e all’archiviazione per altri 8 (pende la posizione di altre tre posizioni).

