Conti avrebbe scelto di confermare la cantante di Sora nello show di Rai 1 anche per provare a ricostruire il rapporto con Gigi D’Alessio dopo la rottura avvenuta al Festival di Sanremo. L’indiscrezione è di Dagospia

Non si arrestano i pettegolezzi sulla partecipazione di Anna Tatangelo a “I migliori anni”. La cantante è stata confermata per la seconda volta nelle vesti di valletta di Carlo Conti nello show di prima serata di Rai 1, ma la sua presenza sta facendo discutere il pubblico.

Dopo le critiche mosse da quanti, durante la prima puntata, sui social, l’hanno accusata di aver fatto un eccessivo uso della chirurgia estetica, tanto da “gonfiare” il volto in maniera artificiale (“Nessun chirurgo, solo un look sbagliato”, si è giustificata lei), oggi è la stessa conferma in trasmissione a destare indiscrezioni.

“Si mormora che la presenza di Anna Tatangelo a “I Migliori anni” non fosse prevista e che la decisione sia arrivata a pochi giorni dalla messa in onda – scrive Giuseppe Candela su Dagospia – Conti aveva inizialmente pensato ad altri nomi ma le trattative non erano decollate e per questo avrebbe scelto di confermare la cantante di Sora anche per provare a ricostruire il rapporto con Gigi D’Alessio dopo la rottura avvenuta a Sanremo”.

Il riferimento è all’eliminazione di D’Alessio avvenuta durante la terza puntata della kermesse canora diretta da Conti, dopo la quale, secondo il giornalista, si sarebbero aperte tensioni tra i due. L’innesto nel cast della compagna di Gigi sarebbe quindi un segno di pace.

Alcune settimane fa, durante la messa a punto del cast de “I Migliori Anni”, i rumors raccontavano che il presentatore fiorentino voleva al suo fianco la bella conduttrice di Sky Diletta Leotta ma che, poi, il mancato accordo con l’azienda di Murdoch ne aveva frenato gli entusiasmi

