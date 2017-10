Aumentano i flussi di immigrati provenienti dalla Tunisia. Da luglio a settembre, da quando è diminuito il transito dalla Libia, in Italia sono sbarcate circa 2.700 persone tramite la rotta tunisina. Mentre migliaia sarebbero pronte a partire. Tra gli immigrati arrivati clandestinamente, solo il 2% sarebbero donne, secondo le stime del Forum tunisino per i diritti economici e sociali (Ftdes). Per il resto si tratterebbe di giovani tra i 20 e 30 anni.

A destare allarme è stato il ritrovamento nei giorni scorsi di un Kalashnikov nel tratto di spiaggia, circa 200 chilometri, che separa Hammamet e Sfax. A poca distanza dalla città di Sousse, dove nel 2015 il 23enne, Seifeddine Rezgui, uccise a colpi di Kalashnikov 39 persone, in maggioranza turisti, sulla spiaggia di un resort. Una coincidenza che fa riflettere. E che potrebbe destare il sospetto che tra gli immigrati che salgono a bordo dei barconi diretti sulle nostre coste, si nascondano aspiranti terroristi. O, peggio, foreign fighters di ritorno dalla Siria.