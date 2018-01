Ansia e preoccupazione per Ciro, il 16enne di Arzano scomparso a Napoli: “Il suo telefono squillava fino alle ore 22:20”

E’ un allarme preoccupante quello lanciato dal sito InterNapoli e riguarda, come spesso accade in questi casi, della scomparsa di un ragazzo

Arzano – Il 16enne Ciro Ascione si è allontanato dalla sua casa di Arzano, nel pomeriggio di Sabato di 20 Gennaio

L’appello ha iniziato a girare su Facebook: “Vi prego aiutateci”.

Il giovane aveva un appuntamento con gli amici in una pizzeria di Napoli, per questa ragione ha preso il treno a Casoria per arrivare a Napoli centrale e da lì si sono perse le sue tracce. L’ ultima volta è stato visto fuori la metro di via toledo.

Il suo telefono – racconta InterNapoli – squillava fino alle ore 22:20, dopodichè risultava irraggiungibile. Le indagini, come da prassi, possono essere avviate ufficialmente solo 24 ore dopo la scomparsa.

I DETTAGLI

Ciro porta degli occhiali neri molto vistosi, ha i capelli biondi di lunghezza media, generalmente raccolti in un codino, é alto 1,70 cm e ha una corporatura magra.

Al momento della scomparsa, il 16enne indossava un jeans nero, una maglia nera con due strisce orizzontali bianche, scarpe bianche.

I familiari lanciano un appello a chiunque abbia visto Ciro o possa fornire informazioni utili a ritrovarlo, a contattarli al numero: 333 3632969.