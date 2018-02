Al corteo antifascista con coltello, passamontagna e fumogeni: fermati dalla Digos

Genova – Proseguono le indagini sugli atti di vandalismo ai danni di negozi e istituti bancari commessi sabato 3 febbraio in zona Foce a Genova in occasione del corteo antifascista.

Sabato, poco prima dell’inizio della manifestazione, gli agenti della Digos hanno deciso di portare in questura cinque persone

Gli agenti si sarebbero insospettitosi per l’atteggiamento dei cinque e per gli zaini che portavano al seguito, e avrebbero deciso di approfondire il controllo, che ha dato esito positivo.

Le cinque persone sono state trovate in possesso di una mazzetta da muratore, fuochi d’artificio, un coltello e diversi capi d’abbigliamento neri:

gli oggetti erano contenuti negli zaini che i cinque avevano con sé, elemento che, insieme alla presenza di un soggetto noto per la militanza negli ambienti anarchici genovesi, ha spinto i poliziotti ad approfondire il controllo.

Una volta in questura, il gruppetto è stato identificato: eccezion fatta per il genovese già noto alla Digos, si tratta di quattro persone provenienti da Cagliari, Trento e Trieste su cui pendevano specifici pretendenti contro l’ordine pubblico

Due di questi sono stati denunciati per i reati di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere e per il possesso di fuochi di non libera vendita.