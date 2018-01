Antonella Clerici, il post di addio sui social: “Sei stato il mio primo figlio”

Lo definisce il suo “primo figlio” con i fan. Parla del cane

Esagerato? Per molti si, per altrettanti certamente no. Di sicuro però Antonella Clerici sta affrontando un trauma

La conduttrice di Raiuno ha raccontato con trasporto su Instagram la morte di Oliver, il suo labrador color miele.

Un post emozionante per spiegare, a parole, un rapporto strettissimo che solo chi vive con un animale domestico può capire.

“Ciao Oliver grazie di tutto. Sei stato uno straordinario compagno di vita. Con te ho condiviso tutto

Hai avuto una vita meravigliosa e per me sei stato il mio primo figlio”. “Oggi ti ho accompagnato nel paradiso dei cani dove potrai correre e nuotare come amavi fare tu.

Ti porterò sempre nel mio cuore, non ti dimenticherò mai. Ti voglio ricordare così mentre guardi il mare che amavi tanto… e ti lascio andare come estremo atto di amore per te”.

Oliver aveva una rapporto speciale con Maelle, la figlia della Clerici: “Spiega a tutti di non essere figlia unica, ma di avere un fratello peloso di nome Oliver – raccontava divertita la Clerici qualche tempo fa -.

Cosa che io non smentisco, anzi confermo la sua versione, perché vederli così uniti mi rende felice…”.