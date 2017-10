Anziana chiama i carabinieri: “Scusate, mi sento sola. Volevo solo parlare un po’”

A fare compagnia alla vecchina ci hanno pensato i militari della compagnia di Sesta Godano, in provincia di La Spezia. La donna aveva solo bisogno di qualcuno con cui parlare. Ma il problema della solitudine negli anziani è un fenomeno troppo spesso sottovalutato.

La solitudine è uno dei nemici principali degli anziani. Lo sa bene una vecchina residente nell’alta Val di Vara che proprio ieri ha affidato ai carabinieri il suo senso di sconforto e depressione.

La signora, 80enne, ha chiamato il 112, segnalando all’operatore di sentirsi abbandonata e di avere problemi di salute. La risposta alla richiesta è stata immediata e dalla caserma dei carabinieri di Sesta Godano, in provincia di La Spezia, che immediatamente hanno inviato una pattuglia sul posto. I militari hanno condotto tutte le verifiche del caso. La donna non sarebbe abbandonata a se stessa: purtroppo i suoi figli abitano lontano da lei e non possono assisterla quotidianamente; è comunque regolarmente aiutata dai vicini e, per alcune ore al giorno, anche da una badante. Ad ogni modo i carabinieri si sono fermati per qualche ora con la donna che aveva solo bisogno di compagnia e di parlare con qualcuno.