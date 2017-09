Predappio, maltrattamenti in casa per anziani: sospeso sacerdote

Indagine della Squadra mobile di Forlì in collaborazione lo Sco: il religioso, sessant’anni, era il direttore dell’istituto che ospita trenta persone. Stessa misura interdittiva anche per una sua stretta collaboratrice, una donna di 40 anni

Maltrattamenti nei confronti di anziani pazienti, ospiti in una struttura assistenziale a Predappio, nel Forlivese. Con questa ipotesi di reato «la polizia sta dando esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misura cautelare interdittiva della sospensione dall’esercizio del pubblico servizio nei confronti di un sacerdote di 60 anni, direttore di una struttura religiosa-socio assistenziale, e della sua più stretta collaboratrice, una donna quarantenne». I due, viene spiegato, sono «ritenuti, in concorso, responsabili del reato di maltrattamenti nei confronti di anziani pazienti» della struttura. Nella casa di riposo sono ospitati almeno una trentina di anziani. Le indagini sono state condotte dai poliziotti dalla Squadra mobile di Forlì e del Servizio Centrale Operativo.

Legati «per ore, ai polsi, alle caviglie o all’addome»

Legati «per ore, ai polsi, alle caviglie o all’addome a letti, sedie, termosifoni e divani», impossibilitati a «muoversi liberamente» o «ad andare in bagno». È quel che succedeva nella struttura religiosa-socio assistenziale «Opera San Camillo». La casa di cura del Forlivese è una delle 13 sedi presenti in Italia della «Fondazione Opera San Camillo». I due indagati avrebbero optato per queste forme di contenimento dei pazienti al fine di «sopperire alla carenza di personale specializzato ed adibito all’assistenza socio-sanitaria». Gli agenti hanno sequestrato numerose cartelle cliniche, sono stati perquisiti tutti i locali della struttura e «sentite numerose persone informate sui fatti così da circostanziare le modalità delle pratiche illegali utilizzate». La polizia, inoltre, ha provveduto a far nominare immediatamente un nuovo direttore della struttura.

Trattamenti «inumani»

La collaboratrice che ha dato il via all’indagine aveva provato a chiedere conto al sacerdote, direttore della struttura, di questi trattamenti «inumani» nei confronti degli ospiti. La donna spiega che c’è un ospite che in alcuni momenti ha il desiderio di uscire e che scongiura di non essere legato, dal momento che quello che lo aspetta e’ di fatto una «non vita».