I carabinieri di Roma hanno arrestato tre persone, due donne e un uomo, accusati di aver rapinato anziani dopo averli narcotizzati. Si tratta – scrive RomaToday – di una banda rodata che si apriva la strada con una finta badante che rispondeva agli annunci pubblicati dalle vittime sul web.

Una volta entrata nella casa dell’anziano di turno lo narcotizzava e poi, con l’aiuto di due complici, lo rapinavano prelevando nel frattempo il denaro al bancomat con le carte derubate nell’appartamento. Le complesse e articolate attività investigative sono state coordinate, in piena sinergia con i carabinieri, dal pubblico ministero della Procura della Repubblica di Roma, gruppo reati contro il patrimonio.

Nello specifico, una donna di 40 anni originaria di Santo Domingo, adescava gli uomini rispondendo sotto falso nome e telefonicamente ai loro annunci pubblicati sul web. Accordata la prestazione, si recava presso le loro abitazioni e dopo le presentazioni di rito, carpita la fiducia degli anziani, somministrava loro, senza farsene accorgere, una sostanza tranquillante (benzodiazepine), versandola in una bevanda. Gli effetti del medicinale non si facevano attendere ed una volta che gli anziani si addormentavano, approfittando del loro stato di incapacità di intendere e di volere, riusciva ad impossessarsi dei loro beni di valore rovistando in ogni stanza.

I suoi complici, un 38enne romano ed un’amica della dominicana, una 43enne anch’essa romana, erano incaricati di coadiuvare l’attività della falsa badante. La accompagnavano fino a casa della vittima designata, la attendevano nelle vicinanze dei luoghi degli appuntamenti ed erano loro ad occuparsi dei successivi prelievi agli sportelli bancomat e degli acquisti fraudolenti con le carte di credito rubate. A loro anche il compito di ricettare la merce trafugata. Grande sorpresa ha destato il fatto che, nel corso delle indagini, la 40enne dominicana si trovasse ristretta in carcere e desse appuntamento alle sue vittime, approfittando dei permessi accordateli per recarsi al Sert.

