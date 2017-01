Il 75enne è ricoverato in attesa di una soluzione perché le figlie non vogliono prenderlo con loro. In un momento di sconforto ha tentato di farla finita

Cremasco. Solo a 75 anni, senza casa e con cinque figli che non lo vogliono prendere con loro, ma che sono disposti a trovargli un appartamento in paese. Cosa che lui non vuole perché ha bisogno dell’affetto e della loro vicinanza. L’uomo, ricoverato in ospedale dopo un tentativo di suicidio posto in atto in un momento di estremo sconforto, non soffre di particolari patologie. Il medico che l’ha dimesso ha scritto nella sua relazione che il pensionato sta bene e che ha solo bisogno di affetto e calore. Proprio quello che sembra nessuno gli voglia dare.

Una vita di lavoro, qualche problema alla fine sempre risolto, una pensione più che decorosa che gli permette di vivere mantenendosi senza pesare sui parenti. Eppure… Nessuno lo vuole, nessuno gli apre la porta. Le quattro figlie hanno detto chiaramente che da loro non c’è posto e neppure l’unico figlio maschio è disposto a prendere il padre con sé. Così il vecchietto non sa che fare e si sente abbandonato, tanto da cercare di mettere in atto un estremo gesto. Per cercare di risolvere la situazione è intervenuta l’autorità che ha fatto in modo di far ricoverare l’anziano per qualche giorno in ospedale per evitare altri gesti definitivi da parte dell’uomo, ma anche nella speranza di trovare una soluzione che possa ridare il sorriso a questo padre che ha allevato cinque figli, ma che i figli non vogliono più.

ilgiorno