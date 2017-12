Nonno in stampelle finisce a terra ferito, rapinato da due donne rom

Una vicenda di cronaca orribile di arriva dalla provincia di Udine

Siamo a Campoformido, dove un anziano di oltre 70 anni con alcune disabilità motorie, derubato del portafoglio nel tentare di riprenderselo, cade a terra

Sono state due donne nomadi a derubarlo senza pietà per poi lasciarlo per terra, ferito, dolorante e in mezzo alla strada.

L’uomo – secondo quanto riporta il Gazzettino – era appena sceso da un autobus per rientrare nella sua abitazione a Campoformido,

E’ stato soccorso dai passanti che hanno assistito inermi alla scena

E proprio loro la raccontano

E’ Mercoledì 6 Dicembre quando le donne prendono di mira il malcapitato.

Parcheggiate in auto, a fari spenti, osservano i passanti, quando una delle due esce dall’auto per avvicinarlo con scusa qualsiasi.

La donna chiede qualche indicazione, lo fa con modi affabili e lo abbraccia: “in quel momento gli sfila il portafoglio dove custodisce 500 euro”

Racconta il Gazzettino

Lui se ne accorge e tenta di bloccare la ladra ma non ce la fa

A questo punto cade per terra e la delinquente scappa in auto con la complice e i soldi dell’anziano. Qualcuno annota la targa. Del caso si interessano subito i carabinieri.

Più tardi si scoprirà che qualche ora prima in una frazione limitrofa un’altra scena simile si era già verificata con lob stesso copione

​L’anziano ferito per fortuna se l’è cavata senza fratture ma con diverse botte, medicate al pronto soccorso di Udine

​Vicenda finita sui social

In questo caso, infatti, i due sfortunati anziani non lo avevano fatto proprio nel giorno dell’aggressione, per pudore, per vergogna, forse – riporta il Gazzettino –

il fatto, però, era finito su Facebook ed è da lì che i militari dell’Arma, che monitorano anche i social network a caccia di malviventi, hanno appreso delle due vicende, procedendo immediatamente con l’apertura di una indagine.