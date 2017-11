Si smarrisce e si rompe una gamba in un bosco: donna inglese salvata da due carabinieri

I carabinieri hanno salvato la turista inglese Sheila Christine Gent 72 anni, che si era smarrita e fratturata una gamba a Marettimo nel corso di un’escursione.

Bel salvataggio dei Carabinieri che hanno portato al sicuro una signora di 72 anni smarritasi nelle scorse ore.

Trapani – La donna, una turista inglese di 72 anni, era arrivata qualche giorno fa in Sicilia con un gruppo di connazionali appassionati di escursioni.

Quindi, come ogni giorno, dopo pranzi lo passava in cammino per i sentieri della montagna tra i boschi

Al consueto appuntamento serale però, cioè quando il gruppo di amici si incontra per cenare insieme, la donna non si presenta.

Passano le ore e gli amici si preoccupano, chiedendo quindi aiuto ai Carabinieri che intervengono subito e diramano l’allerta azionando il dispositivo per le ricerche

Al primo controllo, nel residence dove la donna alloggia, alcuna traccia utile

Iniziano così le ricerche per i sentieri, in questo periodo piuttosto rischiosi per il territorio dopo alcune recenti piogge.

Ma al calar della sera, davanti ai militari una nuova difficoltà: il buio.

Infatti il compito si fa ancor più complesso, tanto che neppure torce e fari permettevano una perfetta visione dell’ambiente circostante.

Ma la tenacia dei Carabinieri è conosciuta e loro non mollano. Le ricerche continuano ininterrottamente per ore, nella notte gelida.

Nessuna traccia per tutta la notte e militari sfiancati, fino a quando la mattina successiva, attorno alle 8.30 in località “Carcareddra”

un Carabiniere scorge alcuni colori diversi dal solito, di vestiario. E’ il corpo di una donna stesa a terra, con evidenti problemi di mobilità

La donna infatti si è rotta una gamba. Frattura di tibia e perone, la sentenza dei medici

Infreddolita ed impaurita, la donna viene immediatamente soccorso

La turista ha raccontato in seguito di aver perso il senso dell’orientamento non trovando più la strada verso il residence.

Al calar del buio, nel cercare un riparo dove trascorrere la notte, è scivolata rompendosi una gamba.

Grazie ad un fuoristrada, i Carabinieri sono riusciti a raggiungere alcune delle zone più impervie. La donna è quindi stata immediatamente trasportata verso il primo presidio medico e poi trasportata in elisoccorso all’ospedale di Trapani

I Carabinieri, due veri EROI per l’impegno non comune, si chiamano Marco Elia e Gabriele Lamanna