L’assaggio di estate degli ultimi giorni continuerà ancora per questo ponte del 25 aprile.

«Non accenna a diminuire la calda influenza dell’alta pressione europea ‘Apollo’ che sta portando tantissimo sole e temperature sopra la media del periodo al Nord», riferisce leggo.it.

«Anche per mercoledì 25 aprile festa della Liberazione il bel tempo dominerà l’intero Paese, salvo per qualche addensamento nuvoloso in più sui rilievi del Trentino, del Veneto e del Friuli, anche con occasionali piovaschi o brevi rovesci pomeridiani».

Sul resto delle regioni, «il sole sarà prevalente e le temperature molto calde: al Nord, in Toscana e in Calabria sono attesi valori diurni tra 24 e 28°C, tra 21 e 23°C sul resto delle regioni.

Dal 26 aprile nuovi temporali



“Dal 26 aprile e nei giorni successivi l’alta pressione dovrebbe però poco a poco indebolirsi, favorendo il ritorno di qualche rovescio o temporale in più anche di una certa intensità in particolare al Nord”

– prosegue l’esperto di 3bmeteo.com – marginalmente anche al Centro.

Le temperature subirebbero così un ridimensionamente, specie al Centro-Nord, rientrando grossomodo nelle medie del periodo; decisamente più fresco sulle Alpi rispetto a questi giorni”.