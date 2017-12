Padova, lʼappello di unʼimprenditrice: “Cerco 70 dipendenti ma nessuno si presenta”

Crisi? Il lavoro c’è, ma nessuno vuole farlo. E’ quello che continuiamo a leggere sui giornali. Ma sarà vero?

L’ennesima denuncia arriva dalla tv, dove a Mattino Cinque Liliana Carraro descrive un particolare fenomeno: non trova dipendenti da assumere

Dall’ingegnere all’operaio.

“Il problema è che non è più cool lavorare in un’azienda metalmeccanica”. A dirlo è Liliana Carraro, imprenditrice di Campodarsego (Padova) intervenuta a Mattino 5

La dottoressa Carraro da ben sette mesi infatti cerca senza risultati ben 70 dipendenti da assumere per la sua azienda di trattori.

Cerca ingegneri, periti, operatori specializzati e disegnatori le posizioni aperte, ma nonostante la crisi e il tasso di disoccupazione così alto, secondo quanto raccontato, sarebbero pochi quelli che hanno risposto all’annuncio.

“Diciamo che i migliori sono anche andati all’estero e che il mondo della formazione non è andato di pari passo con l’industria” dice l’imprenditrice che poi spiega: “Forse non piace il lavoro ma gli operai di adesso non sono quelli di 30 anni fa, non si sporcano più le mani“.

Dopo l’appello su giornali e web le candidature sono arrivate e la Carraro ci tiene a fare una precisazione: “Oggi preferiscono lavorare nel web o in qualche nazionale solo perché fa figo, in ogni caso non possiamo prendere automi, abbiamo bisogno delle teste delle persone“.