Aveva appena perso una delle due stelle Michelin. E adesso per Carlo Cracco arriva una nuova mazzata

Ancora brutte notizie per l’amato Carlo Cracco. Infatti, in attesa dell’apertura del suo nuovo locale in Galleria Vittorio Emanuele a Milano,

che si spera possa riportargli almeno il buon umore, a sargli una nuova mazzata dopo la stella persa, o meglio a servigli un nuovo boccone amaro, è il Comune di Abbiategrasso

Carlo Cracco infatti rischia di perdere il convento dell’Annunciata, proprio ad Abbiategrasso.

Non sembra quindi essere un periodo molto fortunato per la “star della cucina”, che recentemente ha perso una delle due stelle Michelin, anche se in quel caso il provvedimento della guida più famosa dei ristoranti era dovuto a un fatto tecnico:

il prossimo trasferimento del locale principale di Cracco in Galleria Vittorio Emanuele.

In realtà, c’è da dire che il sindaco Cesare Nai non ha chiuso definitivamente la partita sulla permanenza all’Annunciata di Maestro Martino, l’associazione di cui Cracco è fondatore e presidente.

Racconta il quotidiano Il Giorno “Nel momento in cui non è stato possibile arrivare ad una collaborazione – spiega il sindaco al quotidiano – non è stato neanche possibile sottoscrivere una convenzione”.

A spezzare un idillio che durava da anni, nelle scorse settimane, è stato il mancato accordo sulla collaborazione dell’associazione ad Abbiategusto, la fiera gastronomica cittadina.

“La convenzione per la concessione degli spazi dell’Annunciata a Maestro Martino è scaduta il 15 ottobre scorso e questa aveva manifestato interesse a proseguire la collaborazione e a proporre ulteriori iniziative negli spazi già concessi”,

Una richiesta protocollata il 9 novembre scorso, ossia qualche settimana prima di Abbiategusto.

Per l’edizione 2017 della kermesse non si è giunti a un accordo per la partecipazione a causa delle richieste economiche ritenute eccessive dalla Città del Leone.