Tutto per appena un euro. Calci e pugni per un euro: 15enne in attesa del bus pestato da due giovani

Forlì – Un ragazzino di appena quindici anni pestato da due persone che chiedevano con insistenza soldi per strada.

Calci e pugni per un euro: 15enne in attesa del bus pestato da due giovani

L’aggressione si sarebbe consumata nella serata di martedì.

Come riporta Forlì Today – verso alle 19,30, intorno alla stazione ferroviaria.

I responsabili sarebberp un marocchino minorenne ed un romeno di 18 residenti a Predappio.

Secondo quanto scoperto dai Carabinieri del NORM (Nucleo operativo e Radiomobile) della Compagnia di Forlì, i due stranieri avrebbero avvicinato il ragazzino, in attesa dell’autobus, chiedendo dei soldi.

Negata la concessione i due criminali, dopo essersi assicurati che la vittima non avesse davvero soldi con sè, hanno iniziato ad aggredirlo a calci e pugni con inaudita violenza.

Il tutto, pare, per appena un euro. Il giovane, dopo l’aggressione ha chiesto aiuto al 112.



Sul posto è giunta subito la gazzella dei Carabinieri che ha in seguito provveduto ad avviare le prime indagini

Secondo Forlì Today – “Le immediate ricerche hanno permesso di rintracciare rapidamente i due. Il marocchino è stato fermato in Piazzale della Vittoria, mentre l’altro su un autobus, nel corso del tragitto per Predappio. Entrambi, essendo già trascorsa la flagranza di reato, sono stati denunciati per tentata rapina aggravata, mentre il romeno anche per resistenza a pubblico ufficiale, per aver reagito con violenza nei confronti dei militari, nel tentativo di eludere il controllo”.